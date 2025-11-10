◇全国高校ラグビー京都府予選決勝京都成章22―12京都工学院（2025年11月9日宝が池公園球技場）京都成章は宿命のライバルを退け、2大会ぶり17度目の花園出場を決めた。11年連続で同じ組み合わせとなった決勝は伝統の“ピラニアタックル”で前に出て主導権を握り、前半に3トライ。後半も激しく戦い続け、昨年度に屈した難敵にリベンジを果たした。「成章のディフェンスを取り戻したいと。それを1年間やってきて成長を感じた