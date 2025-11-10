香港の英字紙、サウスチャイナ・モーニング・ポストはこのほど、中国（大陸部）では2025年1−9月に、結婚登録件数が前年同期比で8．5％増加したと報じた。人口減少に歯止めをかけようと導入した結婚奨励策が奏功したとみられるが、長期的に見れば結婚数は減少を続ける見通しという。中国政府民生部によると、25年1−9月には、前年同期比40万5000組増の約515万組の男女が結婚登録を行った。人口専門家の予測では、25年通年の結婚登