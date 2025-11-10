ソフトバンクから戦力外通告を受け自主練習のためタマスタ筑後を訪れた板東が、後輩と対面した。ドラフト会議で5位指名されたJR東日本の高橋が、希望してメディカルチェック後に居残り練習見学。同社の先輩である板東は「一緒に（ソフトバンクで）やりたかったけど。頑張ってね」と激励。また、JR東日本東北の摂津、板東と“JR東日本”組が続けて背番号50を背負っており、「（背番号50に）なってほしいですね」と“継承”を願っ