事故があったのは北斗市村山の国道227号です。9日午後11時半過ぎ、事故の目撃者から「運転手の女性が意識がない」と消防に通報が入りました。警察によると、函館市大川町に住む佐藤克子さん（53）が運転する軽乗用車が道路沿いに設置された落石防止柵の土台に衝突したということです。この事故で佐藤さんは意識不明の重体で病院へ搬送され、その後、死亡が確認されました。警察によると事故当時、路面は濡れていたということで、詳