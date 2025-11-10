◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ関大3―3神戸大（2025年11月9日万博記念競技場）関大は豪雨の一戦で、神戸大と引き分けた。3―3で迎えたラストプレー。K中井がFGを狙いブロックにはじかれたものの、ボールは中井の前へ。拾い上げ必死にエンドゾーンへ向かうも、わずかに届かなかった。3位で進む全国大会は準々決勝で初出場の明大と対戦。昨年は敵地で早大に敗れて、シーズンが終わっており、和久憲三監督は「ア