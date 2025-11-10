◇サッカーJ1第36節 横浜FM3-0京都(9日、サンガスタジアム by KYOCERA)横浜F・マリノスがJ1残留を決め、朴一圭選手や大島秀夫監督が心境を語りました。敵地での京都サンガF.C.戦に臨んだ横浜FMは前半35分、セットプレーからFW谷村海那選手が頭で合わせて先制。後半27分には途中出場のMF天野純選手が追加点をあげると、MF植中朝日選手が試合終了間際にとどめの3点目。3-0で勝利となりました。この勝利で、2試合を残してJ1残留を決め