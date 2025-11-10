◇明治安田J1リーグ第36節G大阪1―1神戸（2025年11月9日パナスタ）G大阪は奥抜の移籍後初得点でライバルクラブの優勝の可能性を消し去った。後半35分、ゴール前でジェバリのスルーパスを受けると、相手DFをずらして右足で流し込んだ。「正直、ジェバリに感謝。ただ、ほっとした気持ちが一番大きい。やっと取れた」と喜んだ。日本代表経験があり、ドイツ2部のニュルンベルクから今季加入。しかし、4月に左足を手術するな