国内FA権を取得し熟考中の日本ハム・松本剛、今日10日にも結論。「しっかり自分なりに考えて結論を出したい」。今季国内フリーエージェント（FA）権を取得した日本ハムの松本剛外野手（32）が9日、権利行使について熟考中であることを明かした。この日、本拠地エスコンフィールドでの自主練習後に取材に応じ「どっちかに決まっていれば早めに言っていると思いますし、そこはどっちもあり得るというか…」と悩める胸中を明かし