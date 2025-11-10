９日の福島１０Ｒをアレナパラシオで制し、富田暁騎手（２８）＝栗東・フリー＝が、現役６０人目となるＪＲＡ通算２００勝（うち重賞１勝）を達成。「いい馬に乗せていただいていたので勝ちたい気持ちはありましたし、一つ勝つ難しさを感じる１年でもあったので、うれしい１勝になりました。この記録を踏み台にして、これから先もっと勝っていきたいと思います」と語った。