日本ハムは9日間の秋季キャンプを打ち上げ、手締めのあいさつは清宮幸が務めた。ファンへの感謝を伝えると同時に2年連続で終戦となったソフトバンクとのCSファイナルSを引き合いに「選手の皆さん、ペイペイドームのあの光景はもう見飽きたかと思います。来年絶対に日本一獲ります」と力強く宣言した。来季はプロ9年目を迎え「僕らには僕らの強みがある。その強みをもっともっと伸ばして、圧倒的に勝ちたい」と語気を強めた。