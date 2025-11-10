「新馬戦」（９日、京都）４番人気のヒルノプーリア（牝２歳、父ミスチヴィアスアレックス、母ヒルノケアンズ、栗東・北出）がスタートを決めてハナに立つと、そのまま後続を寄せつけず２馬身半差の逃走Ｖ。秋山稔は「攻め馬から乗せていただいて、すごく才能がある馬だと思っていました。１番枠でしたし、この馬場なので行きたいなと思っていました。理想的な競馬ができたかな」と胸を張った。北出師は「スタートも速かった