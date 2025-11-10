◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝NTT西日本8―7Honda熊本（2025年11月9日京セラドーム）準々決勝2試合が行われ、NTT西日本がHonda熊本を延長13回タイブレークの末に8―7でサヨナラ勝利を挙げた。4強入りは05年以来20年ぶり。今秋ドラフトでDeNAから5位指名を受けた成瀬脩人内野手（24）が7―7の延長13回無死満塁から決勝の右犠飛を放ち、激戦を決着させた。また、日本生命も2年ぶりの4強入りを決めた。まれに見