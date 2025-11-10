「新馬戦」（９日、東京）好位につけた６番人気のピースサイン（牡２歳、父ポエティックフレア、母シャドウノエル、美浦・浅利）が鋭く抜け出し、２着馬に２馬身差をつけて快勝した。横山武は「調教から感触が良かったので楽しみにしていた。これからの部分もありますがレースぶりは新馬っぽくなくて、これからが楽しみです」と将来性を高く評価。浅利師は「走る分には力みもないので距離の融通も利きそう。ただ、気性に危な