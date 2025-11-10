芸能事務所・オフィス北野（現・ＴＡＰ）にかつて所属していた若手芸人が一堂に会して行われるお笑いライブ「コマド寄席ビヨンド」が今月２１日、東京・新宿区の牛込箪笥区民ホールで開催される。オフィス北野ではかつて、若手芸人が出演する事務所ライブ「フライデーナイトライブ」を２か月に１回、開催していた。だが事務所の総帥であったビートたけしが２０１８年に独立したのを機に、多くの若手芸人たちが退所。現在は他事