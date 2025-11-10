?賜杯独占?なるか。大相撲九州場所初日（９日、福岡国際センター）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が小結高安（３５＝田子ノ浦）を力強く寄り切って快勝。２場所連続６度目の優勝へ向けて好発進した。今場所で賜杯を抱けば、年間６場所のうち４度制覇。日本出身力士では１９９６年の貴乃花以来、２９年ぶりの快挙となる。大横綱への道を着々と歩む横綱に対して、角界内では早くも「白鵬超え」を期待する声が上がっている。大の里