コスト削減や効率化が、社員のモラルの低さによって裏目に出てしまうことがある。投稿を寄せた50代男性が職場の呆れた実態を明かした。男性の職場では、「固定電話をやめて携帯アプリで固定電話を受電出来る格安サービス」に切り替えたそう。しかし、この変更がとんでもない事態を招いた。（文：長田コウ）「紙のマニュアルが1枚もなく、一子相伝のような引き継ぎ」「元々やる気が感じられない社員ばかりだったのでこれ幸いと電話