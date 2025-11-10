日米通算４３６７安打を記録したイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が８、９日の２日間、新潟・長岡市内で春夏通算１２度の甲子園出場を誇る中越の球児らを中心に指導を行った。高校生の指導は２０年の智弁和歌山から始まり、これで６年連続１２校目。今年１月に同校生徒から受け取った手紙がきっかけで実現した指導は２日間にわたり、数々の金言を授けた。初日の８日は、同市にある悠久山野球