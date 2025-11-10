タレント・明石家さんま（７０）の座長公演「『国ぁ宝（酷ほう）』〜ジェラシックパークワールドシリーズ第７戦」の千秋楽が９日、東京・東京ドームシティ内のＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで行われた。映画「国宝」の吉沢亮にふんしたジミー大西（６１）と、横浜流星にふんしたウド鈴木（５５）がトークや漫才を披露。公演前、さんまが「（ジミーとウドは）とんでもないボケと、とんでもないボケ。お笑いの先輩たちは、この２人