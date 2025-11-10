◆第１０５回全国高校ラグビー京都府大会▽決勝京都成章２２―１２京都工学院（９日・京都市宝が池球技場）１１年連続で同じカードとなった第１０５回全国高校ラグビー大会（１２月２７日開幕・花園）の京都府予選決勝は、京都成章が昨年王者の京都工学院を２２―１２で破り、１６度目の優勝を決めた。粘り強いディフェンスの堅さで、４度の花園優勝を誇る伝統校を圧倒。左膝手術で在学中の試合出場を断念した笹岡空翔（くう