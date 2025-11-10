◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ最終節・関学大２４―３立命大（９日・万博記念競技場）関学大が立命大に２４―３で快勝し、７大会連続６２度目の１部リーグ優勝を決めた。攻撃陣はＱＢ星野太吾（だいご、２年）＝足立学園＝の２タッチダウン（ＴＤ）など３ＴＤを奪い、守備陣は昨季学生日本一の立命大にＴＤを許さなかった。リーグ全日程が終了。開催中の全日本大学選手権（１２月１４日決勝＝甲子園ボウル）に、