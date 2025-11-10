◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良）第１５回みやこＳ・Ｇ３は９日、京都競馬場で行われ、先週フォーエバーヤングでブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシックで快挙を成し遂げた坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝の手綱で、２番人気のダブルハートボンドが重賞初制覇。勝ち時計の１分４７秒５はダート１８００メートルのＪＲＡレコードとなった。【レースメモ】◆坂井瑠星騎手４