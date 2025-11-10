◆サッカー◇全国高校選手権北海道大会最終日北海１−０札幌大谷（９日・大和ハウスプレミストドーム）決勝が行われ、札幌大谷は北海に０―１で敗れた。史上２校目の道内３冠を狙ったが、今大会初失点を喫した後、ペースをつかみ切れないまま、試合終了の笛を聞いた。菊谷輝主将（３年）は「落ち着かせてボールを持つ時間をなかなかつくれなかったことが敗因」と唇をかんだ。全国高校総体には２年連続で出場も今年は１回戦