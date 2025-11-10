NHK連続テレビ小説（朝ドラ）『ばけばけ』の放送がスタートして7週目に突入した。評判はよく、視聴率は爆上がりしているわけではないが“優等生”と言える数字を維持している。【写真】肌も荒れてる…生放送で心配の声を集めた『ばけばけ』高石あかりこれまでになかった“怪談”のテーマ朝ドラのコンセプトといえば主人公の成長・立身出世物語で、オリジナルの物語もあるが、描かれるのは歴史に名を連ねた人物であったり、ある