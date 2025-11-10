ユーチューバーてんちむ（31）が9日、インスタグラムを更新。自身のプロデュースするランジェリーの発売を告知した。てんちむは「コツコツ作ってた下着が遂に!!今月末に販売開始されます」と告知し、ランジェリー姿を写真で投稿した。白やべージュのランジェリーを着用したナチュラルな姿や、妖艶なポーズをとる、ピンク色や黒のランジェリー姿を投稿している。てんちむは「ブラで下剋上やってやろう」と意気込みをつづった。この