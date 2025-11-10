テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が9日に自身のインスタグラムを更新。ラリージャパン取材を完遂したことを報告した。「ラリージャパン！最終日！全ての取材が終了しました今年のラリージャパンは最終日に土砂降りが待っていて…最後まで何があるかわからない展開となりました。昨夜遅くまでサービスが行われていた勝田選手のマシン、今日は好調な走りを見せて日本のファンを魅了してくれました」と記し、11月6〜日にかけて