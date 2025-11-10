¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖaespaÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤½¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âç¹¥¤­¤ÇÂç¹¥¤­¤ÇÂç¹¥¤­¤À¶«¤ó¤Ç¹¢¤¬ÄË¤¤¤Ç¤â¤½¤ì¤â¹¬¤»¤À¡×¤Èµ­¤·¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì