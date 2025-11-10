女優蒔田彩珠（23）が9日までにインスタグラムを更新。ツーリングを楽しむ姿を投稿した。蒔田は「これでもいいね!#yamaha#ドラックスター250」とコメントし、高速道路でドラッグスター250を運転する姿を動画で投稿した。さらに、続けての投稿でドラッグスター250とのショットを公開。黒のライダースジャケットを着こなし、ポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「一緒にツーリングしたいぜ」「ヤバいぐらいカッケー!」「