8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜深0：29〜深0：54）が、きょう10日深夜に放送される。【番組カット】ハマグリ愛が止まらない！テンション高めな寺西拓人今回は「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける「タイムレスハウス」第2弾。timeleszが集結し、ロマンあふれるちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティーとなる。ドラマの世界観と素のバラエティーの要素が融合