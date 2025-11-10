タレント柳原可奈子（39）が9日までにインスタグラムを更新。次女の七五三祝いを報告した。柳原は「次女#2歳11ヶ月#七五三のお祝いをしました」と報告し、その様子を写真で投稿した。次女はかわいらしいピンク色の着物を着用しており、家族そろって、笑顔あふれる七五三の様子を披露している。続けて「保育園の帰り道、次女と2人で手を繋ぎながら今日あったことととか、食べたいお夕飯のメニューとか、一緒に行きたいところとか