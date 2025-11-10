ドジャースは村上を迎え入れるための空きポジションを作るのが難しい状況だ(C)Getty Images11月8日、ヤクルトはMLBに対し村上宗隆のポスティング申請を行ったことを発表した。これにより、NPB屈指のスラッガーの移籍先を占う現地の反応は、これまで以上に加熱の一途を辿っていくことになる。だがその一方で、獲得へ関心を示すと思われていたドジャースの球団専門サイトでは、村上のプレーヤーとしての評価などについて、冷静な分