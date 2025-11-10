◆サッカー◇全国高校選手権北海道大会最終日北海１−０札幌大谷（９日・大和ハウスプレミストドーム）北海が札幌大谷を１―０で破り、２年ぶり１４度目の優勝を飾った。前半２４分にＦＷ野沢渓人（３年）が決めた１点を体を張った守備で守り抜き、栄冠に輝いた。元来持ち味としてきたＤＦ力を強化すべく、９月には全国高校ラグビーの道予選を全員で観戦。ぶつかり合いへの意識をより高くした。練習から激しさを増した球際の