農業高校の生徒が考えたキーマカレーの販売会が新ひだか町で開催されました。「みついし牛」を使うなど地元の特産品がたっぷりつまったカレーです。新ひだか町で開催されたのは「みついし牛キーマカレー」の販売会です。静内農業高校の肉加工研究班の生徒たちがレシピを考案しました。特産のブランド牛「みついし牛」を使用したほか、新ひだか町産の規格外のミニトマトも有効活用しています。（考案