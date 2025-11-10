「交通安全ポスターコンクール」の表彰式が行われ子どもたちが晴れやかな表情で賞を受けました。札幌で行われた授賞式です。「交通安全ポスターコンクール」の応募総数は1529点でこの日は各学年の金賞に輝いた9人が賞を受けました。美瑛町立美瑛東小学校の友田紬さんには副賞として「STV札幌テレビ放送賞」が送られました。（美瑛町立美瑛東小学校 友田紬さん）「金賞とれるかドキドキしながら書いてた。