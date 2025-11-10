【ワシントン共同】ダフィー米運輸長官は9日放送のFOXニュースのインタビューで、米政府機関の一部閉鎖が続いた場合、航空便の運航への影響が拡大するとの見通しを重ねて示した。搭乗客の増加が見込まれる感謝祭の祝祭期間を今月下旬に控え、利用できる航空便は「ごくわずかになる」と述べた。政府機関の閉鎖は10月1日から続き、航空管制官への給与支払いが停止。人員不足が深刻化し、安全上の懸念から各地で運航の遅延や欠航