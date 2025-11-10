タレント鈴木紗理奈（48）が9日までにインスタグラムを更新。近況をつづった。鈴木は「久々ギャルめ」とコメントし、近影を投稿。ボリュームのあるピンク色のニットにデニム、髪はポニーテールというカジュアルなギャルコーデを披露した。さらに「舞台稽古の日々から、この週末は番組収録づくしでした。ゴルフしたーーーい温泉いきたーーーい」と近況を報告し「とりあえずリオト帰国するまで働いて働いて働いてまいります」とつ