11月9日に行われたWIN5は95票的中で、554万300円の払戻しとなった。東京競馬場で行われたアルゼンチン共和国杯（G2・芝2500m）は、9番人気の伏兵ミステリーウェイの大逃げが炸裂。京都競馬場で行われたみやこステークス（G3・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗のダブルハートボンドがレコードで快勝した。【アルゼンチン共和国杯】伏兵ミステリーウェイの大逃げ炸裂…人馬ともに重賞初制覇95票的中1レース目東京10RイクイノックスMウ