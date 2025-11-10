広島・森下が、広島県廿日市市の大野練習場でのリハビリ後「炎症は落ち着いてきている。多分大丈夫です」と現状を説明した。右肩の張りで8月24日に出場選手登録抹消。その後の精密検査で炎症が判明し、シーズン終了後も3軍で治療やリハビリに努めてきた。離脱後の約1カ月間はノースロー。投球練習は「右肩の状態を確認しながら」既に再開しており「4〜5回は傾斜を使い、捕手を立たせて10〜20球程度」投げたという。6日のブルペ