「非常に苦しい」2025年11月９日に国立競技場でのFC町田ゼルビア戦を１−０と制したFC東京の長友佑都は真情をそう吐露した。日本代表の森保一監督が11月の代表メンバー選考において「天皇杯の準決勝を戦う４クラブ（FC東京、町田、サンフレッチェ広島、ヴィッセル神戸）から招集しない方向」とコメントしたとおり、長友佑都は今回の代表活動に呼ばれなかった。代表活動と天皇杯開催の時期が重なる現状について聞かれた長友は