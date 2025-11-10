東京消防庁などによりますと、午前5時前、東京・あきる野市瀬戸岡の2階建て住宅で「火が見える」と119番通報がありました。消防車など25台が駆けつけ、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、1階と2階のあわせておよそ200平方メートルが焼けたということです。この火事で、火元の住宅から性別不明の1人が救助されましたが、その場で死亡が確認されました。現場は、JR五日市線の秋川駅から北におよそ1.4キロほど離れた住