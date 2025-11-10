南米・ブラジルで大規模な竜巻が発生し、これまで6人が死亡したほか、750人以上が重軽傷を負いました。ブラジル南部パラナ州で7日、竜巻が発生し直撃を受けたリオ・ボニート・ド・イグアスの町では、住宅の屋根などが吹き飛ばされました。州当局によりますと、この竜巻で14歳の少女を含む6人が死亡したほか、少なくとも750人が重軽傷を負い、1000人以上が家を失って避難を余儀なくされています。当時の風速は毎秒70メートルに達し