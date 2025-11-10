元日向坂４６で女優の影山優佳が、１０日までに自身のインスタグラムを更新した。「しあわせとはこのことだね」とつづり、ジョッキを手に充実した表情を見せる写真や、メガネ姿で横を向くクールなモノクロショットを公開した。「＃お寿司＃お腹すいた」などのハッシュタグを付けており、すし店での写真とみられる。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。