競泳選手でリオデジャネイロ、東京両五輪代表の中村克（３１）が１０日までに、自身のインスタグラムを更新。「ｃｏｆｆｅｅｔｉｍｅ」とつづり、水色のニットに黒系のキャップを合わせた姿をアップした。この投稿には「克さんかっこいい」「ハンサム」「なんてことだ」「オーマイガー」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。中村はプライベートでは昨年１２月に女優の川島海荷（３１）との結婚を発表。川島を片腕で抱