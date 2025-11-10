12年目を終えたDeNA・関根が「DOCK」で契約更改交渉に臨み、1310万円減の年俸4040万円（金額は推定）で契約を更改した。今季は故障もあり9試合で打率・174。「契約していただけてありがたい」と苦笑いした。球団の了解を得て、球団外の個人打撃コーチと契約し打撃改善に取り組むなどもがいた。「良い判断だった。とにかく結果を出したい」と話し、今オフは昨年に続きメキシコのウインターリーグに参加する。