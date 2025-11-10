【ブンデスリーガ第10節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 1-0(前半0-0)マインツ<得点者>[フ]堂安律(80分)<警告>[マ]シルバン・ビドマー(45分+1)、ダニー・ダ・コスタ(67分)、フィリップ・エムウェネ(68分)、パウル・ネベル(90分+3)、ロビン・ツェントナー(90分+6)