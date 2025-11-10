前WBO世界バンタム級王者の武居由樹（大橋）が9日、神奈川県鎌倉市の「鎌倉精肉店」で一日店長を務めた。9月に名古屋・IGアリーナで行われた3度目の防衛戦で、挑戦者メディナに4回TKO負けし王座から陥落して以降、初の公の場となり「ファンの方からの温かい言葉が力になった」と笑みを広げた。今後は未定で、再起戦は年明けとなる見込み。所属ジムの大橋会長は武居が減量苦のため、スーパーバンタム級への転級も示唆していた