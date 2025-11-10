西武から戦力外通告を受けた元山が、埼玉県所沢市の室内練習場で練習した。9月に左肩腱板炎で離脱。ようやくリハビリを終え、練習を再開したこの日はフリー打撃で快音を響かせた。「普通に動くのは2週間ぶりです。傷が癒えて、気持ちも落ち着いてきました」。プロ5年目を終えた26歳の内野手は、今後について「現役続行で」と明言。今季リーグ優勝した阪神が獲得に向けた調査に乗り出している。