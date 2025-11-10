DeNA・相川新監督が、国内移籍を視野に海外FA権を行使した18年目のベテラン捕手・伊藤について言及した。「FAは権利なので何も言えない。ただ、今後も力になってほしいし、選手を終えたあとでも（チームの）力になれる人間だと思っている」。今季はわずか6試合の出場に終わっていた。秋季トレーニングには参加せず、自主練習を続けている。