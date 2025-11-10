ユニホームは変わっても、東北への思いは変わらない。巨人・田中将大が9日、宮城県気仙沼市の本吉除雪ステーションで国土交通省と同市の合同防災避難訓練に参加した。楽天時代の11年に東日本大震災を経験した右腕は「15年という時がたとうとしている。何か一役買えればいい。当時からその思いは変わらない」と改めて第二の故郷に思いをはせた。国交省東北地方整備局が、東北復興への思いを持ち続ける右腕に声をかけて実現。小