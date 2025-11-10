今年3月に右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた楽天中継ぎの酒居が「長期的にみれば、本当に順調にきている」と明かした。現在は70メートルほどの遠投をこなし、平地で投げる直球は130キロ台まで戻った。今季は23年9月に同手術を受けた西口が、52試合に投げ3勝1敗、1セーブ31ホールド、防御率1・07と復活。酒居は「アドバイスをもらって、参考に動いている部分は凄くある」と4学年下の後輩に感謝し「