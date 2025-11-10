3年目を終えたDeNA・吉野は300万円減の年俸1100万円（金額は推定）で契約を更改した。今季は2試合の先発登板で、勝敗なしの防御率4・70。来季は球団から救援への転向を打診されたそうで「今まで先発しかやっていなかったので悔しい気持ちもあるが、言われたポジションでやるのが使命」と力を込めた。オフは九州学院（熊本）の1学年先輩の伊勢と熊本で自主トレする。